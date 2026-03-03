Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В МИД Беларуси в преддверии 8 Марта поздравили супруг глав дипмиссий

В Минске в преддверии Международного женского дня состоялось мероприятие для супруг глав дипмиссий и представительниц международных организаций - на приеме побывали полсотни гостей из более чем 25 стран.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

"Это мероприятие в преддверии 8 Марта стало уже доброй традицией, когда мы приглашаем прекрасную половину дипломатических представительств, которые сейчас работают в Республике Беларусь, чтобы еще раз показать Беларусь, рассказать о достижениях, культуре и традициях".

Гости ознакомились с изделиями белорусских дизайнеров и смогли оценить бренд "Сделано в Беларуси".

