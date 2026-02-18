В микрорайоне Сокол возводят школу почти на 800 мест

На карте белорусской столицы появляются новые социально значимые объекты. Так, в самом отдаленном микрорайоне мегаполиса - Соколе - возводят школу почти на 800 мест.

Здание расположилось рядом с кварталом таун-хаусов. Таким образом в перспективе "под крылом" Сокола появится большой социо-спортивный центр со стадионом и бассейном (в том числе с залом "сухого плавания").

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска:

"Микрорайон Сокол развивается, поэтому было принято решение о строительстве. Учебное заведение станет таким знаковым объектом - социо-физкультурно-спортивным центром, в который смогут приходить обычные жители микрорайона. Сегодня идет возведение каркаса, кладка стен и перегородок, устройство чаши бассейна. Все готово на 16 %, на объекте работает 110 человек".