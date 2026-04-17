В Минфине назвали самые популярные виды страхования у белорусов
Автор:Редакция news.by
В Минфине назвали самые популярные виды страхования у белорусов. Ими стали личное страхование, защита имущества и ответственности.
Личное страхование - это порядка 46 % всех взносов. В этой категории лидирует обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, добровольная медицина и страхование жизни. Порядка трети взносов обеспечивает страхование имущества - более половины из них приходится на полисы КАСКО.
И, наконец, страхование ответственности - это около 17 % взносов. Основной объем здесь формирует обязательная "автогражданка". Всего по итогам 2025 года в Беларуси заключено порядка 11 млн договоров страхования.