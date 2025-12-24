В Минлесхозе рассказали о планах на 2026 год

Игорь Малашевич, замминистра лесного хозяйства Беларуси, в студии "Первого информационного" рассказал о планах на 2026 год.

"Есть планы, но они зависят от того, какие перед этим были вырубки. У нас идет ежегодное увеличение лесистости. Если сравнить с 1994 годом, когда лесистость составляла 35 %, в этом году она уже превышает 40 %. В соответствии с лесным законодательством, в течение трех лет мы обязаны провести лесовосстановление. Эти цифры подтверждают, что мы это осуществляем", - отметил Игорь Малашевич.

Также, по его словам, необходимо увеличить вовлечение в хозяйственный оборот древесины.

После нескольких ураганов на территории лесного фонда страны образовались участки ветровала и бурелома, а это внеплановые рубки. "Поэтому мы увеличиваем объем переработки в своих деревообрабатывающих цехах. Для этого у нас имеется конкретная программа".

На 2026 год запланировано 29 проектов: это производство поддонов, новые лесопильные линии, сушильное хозяйство, строгальное производство.

По итогам 2025 года в строй должно быть введено не менее 100 км новых лесохозяйственных дорог. Это поручение Президента Беларуси.