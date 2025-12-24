3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
В Минлесхозе рассказали о планах на 2026 год
Игорь Малашевич, замминистра лесного хозяйства Беларуси, в студии "Первого информационного" рассказал о планах на 2026 год.
"Есть планы, но они зависят от того, какие перед этим были вырубки. У нас идет ежегодное увеличение лесистости. Если сравнить с 1994 годом, когда лесистость составляла 35 %, в этом году она уже превышает 40 %. В соответствии с лесным законодательством, в течение трех лет мы обязаны провести лесовосстановление. Эти цифры подтверждают, что мы это осуществляем", - отметил Игорь Малашевич.
Также, по его словам, необходимо увеличить вовлечение в хозяйственный оборот древесины.
После нескольких ураганов на территории лесного фонда страны образовались участки ветровала и бурелома, а это внеплановые рубки. "Поэтому мы увеличиваем объем переработки в своих деревообрабатывающих цехах. Для этого у нас имеется конкретная программа".
На 2026 год запланировано 29 проектов: это производство поддонов, новые лесопильные линии, сушильное хозяйство, строгальное производство.
По итогам 2025 года в строй должно быть введено не менее 100 км новых лесохозяйственных дорог. Это поручение Президента Беларуси.
Также правительством разработана программа по увеличению использования местных видов топлива, включая пеллеты. "Поэтому вводится более 40 энергоисточников, которые потребляют пеллеты и щепу. Наша задача - обеспечить их этим местным видом топлива".