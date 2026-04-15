В Минобороны Беларуси 15 апреля подвели первые итоги комплексной проверки боеготовности ВС
Автор:Редакция news.by
В Министерстве обороны 15 апреля состоялся первый этап подведения итогов комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Мероприятие прошло под руководством главы оборонного ведомства.
В современных условиях первостепенную важность обретает готовность нашей страны к вооруженной защите своего суверенитета, независимости и территориальной целостности, отметил Виктор Хренин.
В ходе подведения итогов провели детальный разбор действий органов военного управления и войск с акцентом на их готовность в установленные сроки выполнить поставленные задачи по предназначению. Министр обороны также подчеркнул, что особое внимание уделялось вопросу повышения живучести подразделений в условиях активных действий ДРГ противника и беспилотной авиации.