В Минобороны Беларуси 15 апреля подвели первые итоги комплексной проверки боеготовности ВС

В Министерстве обороны 15 апреля состоялся первый этап подведения итогов комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Мероприятие прошло под руководством главы оборонного ведомства. В современных условиях первостепенную важность обретает готовность нашей страны к вооруженной защите своего суверенитета, независимости и территориальной целостности, отметил Виктор Хренин.

В ходе подведения итогов провели детальный разбор действий органов военного управления и войск с акцентом на их готовность в установленные сроки выполнить поставленные задачи по предназначению. Министр обороны также подчеркнул, что особое внимание уделялось вопросу повышения живучести подразделений в условиях активных действий ДРГ противника и беспилотной авиации.