В Минске 10 мая изменится график работы общественного транспорта
Автор:Редакция news.by
В связи с проведением праздничных мероприятий 10 мая изменится график работы общественного транспорта. С 9.30 утра по четной стороне проспекта Победителей от Машерова до Орловской перекроют движение.
Также у Дворца спорта с 10 утра автобусы, троллейбусы и электробусы останавливаться не будут.
Более подробное расписание маршрутов можно найти на сайте и в социальных сетях "Минсктранс".