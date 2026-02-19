В Минске ежедневно проводится очистка кровель от снега и наледи

В Беларуси коммунальщики очищают снег и наледь с крыш. 19 февраля в Минске задействовано 5 единиц техники и более 60 человек - специалистов, у которых есть допуск к работе на высоте. Они обязаны соблюдать технику безопасности, использовать профснаряжение и строго контролировать все этапы работ. Особое внимание уделяется безопасному сбросу снега. Он не должен повреждать фасады, коммуникации и припаркованный транспорт.

Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"В первую очередь обследуются дома со скатными кровлями. Таких на техническом обслуживании ЖКХ районов 1771. Работы по очистке кровель выполняют люди, которые прошли специальное обучение. Мы обучили 160 человек, создано 113 звеньев для выполнения данного вида работ. Естественно, места выполнения работ всегда ограждаются. Также ограждаются потенциально опасные участки".

Всего в Минске огорожено около полутора тысяч опасных зон. Работы по очистке крыш проводятся ежедневно в светлое время суток и при отсутствии порывистого ветра.