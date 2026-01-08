Из-за снегопада в Минске фиксируются 9-балльные пробки. Все силы коммунальных служб и других структур брошены на предупреждение и ликвидацию стихии.

Председатель Мингорисполкома провел оперативное совещание по вопросам готовности городских служб к неблагоприятным погодным условиям. Основной акцент был сделан на комплексной и слаженной работе. Уже задействовано 120 единиц техники, 40 средств малой механизации и более 1,5 тыс. рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений.