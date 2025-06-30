В Минске и на Кургане Славы 3 июля развернут 12 военно-тематических площадок

В Минске и на Кургане Славы 3 июля военные развернут 12 военно-тематических площадок.

Программа будет насыщенной: выставки вооружения и военной техники, конкурсы с подарками, выступления армейских артистов и кинологов. Будут работать фотозоны, площадки профориентации, полевая кухня.