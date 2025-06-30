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В Минске и на Кургане Славы 3 июля развернут 12 военно-тематических площадок
Автор:Редакция news.by
В Минске и на Кургане Славы 3 июля военные развернут 12 военно-тематических площадок.
Программа будет насыщенной: выставки вооружения и военной техники, конкурсы с подарками, выступления армейских артистов и кинологов. Будут работать фотозоны, площадки профориентации, полевая кухня.
Локации развернут в музейно-парковом комплексе "Победа", парке Горького, Лошице, у "Чижовка-Арены", на стадионе военного городка Уручье, у ТЦ "Першы Нацыянальны гандлёвы дом", на территории комплекса "Курган Славы".