Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске и на Кургане Славы 3 июля развернут 12 военно-тематических площадок

В Минске и на Кургане Славы 3 июля военные развернут 12 военно-тематических площадок.

Программа будет насыщенной: выставки вооружения и военной техники, конкурсы с подарками, выступления армейских артистов и кинологов. Будут работать фотозоны, площадки профориентации, полевая кухня.

Локации развернут в музейно-парковом комплексе "Победа", парке Горького, Лошице, у "Чижовка-Арены", на стадионе военного городка Уручье, у ТЦ "Першы Нацыянальны гандлёвы дом", на территории комплекса "Курган Славы".

Минск