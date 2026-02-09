3.73 BYN
В Минске инвесторам доступно более 90 инвестиционных площадок для создания бизнеса
В Беларуси действительно создан благоприятный бизнес-климат. Частные инициативы работают в том числе в тесной связке с государственной поддержкой. Программа социально-экономического развития на следующую пятилетку предполагает, что еще одной опорной точкой для технологического развития страны станет именно бизнес.
Развитие бизнес-климата
В Беларуси создано все, чтобы каждый рубль инвестиции вносил максимальный вклад в рост экономики и, как следствие, повышение качества жизни в нашей стране. Только в Минске инвесторам доступно более 90 инвестиционных площадок для создания бизнеса.
Варианты для предложения потенциальным инвесторам существуют на территории каждого района столицы, но наибольшее их количество сосредоточено в Заводском районе. Акценты на объектах, которые будут приносить значимую пользу для города и в целом страны.
Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
"На бизнес-портале Минска размещены 94 площадки инвестиционные для бизнеса. Площадки с различным функциональным назначением, начиная от производственных, заканчивая площадками для размещения объектов шаговой доступности, таких как торговых, спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных".
Минск интересен во многих направлениях: как в сфере жилой застройки, так и в промышленной части. Такие площадки подлежат трансформации под создание новых значимых объектов. На бизнес-портале Минска публикуется вся актуальная информация о столичных инвестплощадках.
Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске:
"В настоящее время Банк развития стал центром компетенции по реализации инвестиционных проектов. Накопленный опыт и экспертиза сотрудников Банка развития позволяет на сегодняшний день любым субъектам хозяйствования, любой формы собственности реализовывать масштабные проекты и важные для страны инициативы".
Специалисты отмечают, что спрос на финансирование есть. В течение 2025 года по Минску и Минской области Банком развития заключено 13 инвестиционных кредитных договоров общей суммой финансирования около 370 млн белорусских рублей.
Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске:
"В течение 2025 года по действующим кредитным договорам и по новым кредитным договорам предоставлено порядка 450 млн белорусских рублей. Введено в эксплуатацию 5 новых объектов. Это объекты в сфере тепличного хозяйства, молочно-товарный комплекс, переработка молока, фармацевтическое производство и организация производства оснастки для предприятий добывающей промышленности".
Бизнес-климат нашей страны поддерживает и молодежь. Этот принцип в Беларуси соблюдается неукоснительно. Свежие идеи и нестандартный подход позволяют создать динамично развивающийся сектор экономики.
Дарья Павловская, обладатель гранта Президента Беларуси в 2025 году:
"На протяжении достаточно долгого периода времени можно получать и финансовую поддержку. Такими примерами являются гранты Президента Республики Беларусь в сфере образования, науки, молодежной политики, культуры, а также конкурс молодежных инициатив и другие различные инициативы, где вы в принципе можете реализовать свои проекты, свою идею".
Кроме того, с 1 февраля в Беларуси субсидии от государства на организацию своего дела выросли до почти 10 тыс. рублей.
За развитием событий будем наблюдать.