В Беларуси действительно создан благоприятный бизнес-климат. Частные инициативы работают в том числе в тесной связке с государственной поддержкой. Программа социально-экономического развития на следующую пятилетку предполагает, что еще одной опорной точкой для технологического развития страны станет именно бизнес.

Развитие бизнес-климата

В Беларуси создано все, чтобы каждый рубль инвестиции вносил максимальный вклад в рост экономики и, как следствие, повышение качества жизни в нашей стране. Только в Минске инвесторам доступно более 90 инвестиционных площадок для создания бизнеса.

Варианты для предложения потенциальным инвесторам существуют на территории каждого района столицы, но наибольшее их количество сосредоточено в Заводском районе. Акценты на объектах, которые будут приносить значимую пользу для города и в целом страны.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2324627b-4656-4822-86a6-181c6942c6c1/conversions/5db86322-f669-4d5f-ae97-b8839b54d13d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2324627b-4656-4822-86a6-181c6942c6c1/conversions/5db86322-f669-4d5f-ae97-b8839b54d13d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2324627b-4656-4822-86a6-181c6942c6c1/conversions/5db86322-f669-4d5f-ae97-b8839b54d13d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2324627b-4656-4822-86a6-181c6942c6c1/conversions/5db86322-f669-4d5f-ae97-b8839b54d13d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

"На бизнес-портале Минска размещены 94 площадки инвестиционные для бизнеса. Площадки с различным функциональным назначением, начиная от производственных, заканчивая площадками для размещения объектов шаговой доступности, таких как торговых, спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных".

Минск интересен во многих направлениях: как в сфере жилой застройки, так и в промышленной части. Такие площадки подлежат трансформации под создание новых значимых объектов. На бизнес-портале Минска публикуется вся актуальная информация о столичных инвестплощадках.

Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21456561-1d16-4433-ba8d-01ffdf2eddb7/conversions/507f7210-befe-4211-a011-397caeee98d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21456561-1d16-4433-ba8d-01ffdf2eddb7/conversions/507f7210-befe-4211-a011-397caeee98d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21456561-1d16-4433-ba8d-01ffdf2eddb7/conversions/507f7210-befe-4211-a011-397caeee98d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21456561-1d16-4433-ba8d-01ffdf2eddb7/conversions/507f7210-befe-4211-a011-397caeee98d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске:

"В настоящее время Банк развития стал центром компетенции по реализации инвестиционных проектов. Накопленный опыт и экспертиза сотрудников Банка развития позволяет на сегодняшний день любым субъектам хозяйствования, любой формы собственности реализовывать масштабные проекты и важные для страны инициативы".

Специалисты отмечают, что спрос на финансирование есть. В течение 2025 года по Минску и Минской области Банком развития заключено 13 инвестиционных кредитных договоров общей суммой финансирования около 370 млн белорусских рублей.

Евгений Губейко, начальник филиала Банка развития в Минске:

"В течение 2025 года по действующим кредитным договорам и по новым кредитным договорам предоставлено порядка 450 млн белорусских рублей. Введено в эксплуатацию 5 новых объектов. Это объекты в сфере тепличного хозяйства, молочно-товарный комплекс, переработка молока, фармацевтическое производство и организация производства оснастки для предприятий добывающей промышленности".

Бизнес-климат нашей страны поддерживает и молодежь. Этот принцип в Беларуси соблюдается неукоснительно. Свежие идеи и нестандартный подход позволяют создать динамично развивающийся сектор экономики.

Дарья Павловская, обладатель гранта Президента Беларуси в 2025 году:

"На протяжении достаточно долгого периода времени можно получать и финансовую поддержку. Такими примерами являются гранты Президента Республики Беларусь в сфере образования, науки, молодежной политики, культуры, а также конкурс молодежных инициатив и другие различные инициативы, где вы в принципе можете реализовать свои проекты, свою идею".

Кроме того, с 1 февраля в Беларуси субсидии от государства на организацию своего дела выросли до почти 10 тыс. рублей.