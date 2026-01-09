В Минске из-за непогоды переносят культурные мероприятия

Непогода стала причиной переноса культурных мероприятий в Минске.

Так, Национальная библиотека Беларуси перенесла реконструкцию обряда "Пришла Коляда". До столицы не смогли доехать региональные коллективы, которые 9 января должны были выступать на празднике.

На неопределенный срок переносится мероприятие в рамках благотворительной акции "Наши дети" в Минском государственном дворце детей и молодежи и рождественский бал "Кружева серебряного возраста".

Также стало известно о переносе колядного праздника "Шчодрык", который должен был состояться 11 января в Белгосмузее народной архитектуры и быта.