3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
В Минске на заседании коллегии ГПК подвели итог работы за 2025 год
В Минске прошло расширенное заседание коллегии Госпогранкомитета, где подвели итоги работы за 2025 год и наметили планы на 2026 год. Константин Молостов напомнил о недавней оценке Президента Беларуси Александра Лукашенко, который отметил, что решение по охране границы сегодня актуально как никогда - спокойнее вокруг не становится.
На рубеже с Польшей проведены работы по укреплению берегов Западного Буга. На южном направлении за счет оптимизации структуры созданы две новые пограничные заставы и увеличена численность подразделений.
Также пограничники активно внедряют беспилотники. Оборудованы десятки километров контрольно-следовых полос и пограничных дорог, наращивается оснащение сигнализационными комплексами.
Кроме того, пограничники получили десятки единиц новой техники, включая современные бронеавтомобили, стрелковое вооружение и боеприпасы.
В 2026 году продолжится наращивание сил и средств на границе, в том числе планируется построить 5 новых комплексов застав на украинском направлении. Основные усилия будут сосредоточены на боевой подготовке, полевой выучке и готовности к пресечению провокаций.