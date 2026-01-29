В Минске на заседании коллегии ГПК подвели итог работы за 2025 год

В Минске прошло расширенное заседание коллегии Госпогранкомитета, где подвели итоги работы за 2025 год и наметили планы на 2026 год. Константин Молостов напомнил о недавней оценке Президента Беларуси Александра Лукашенко, который отметил, что решение по охране границы сегодня актуально как никогда - спокойнее вокруг не становится.

На рубеже с Польшей проведены работы по укреплению берегов Западного Буга. На южном направлении за счет оптимизации структуры созданы две новые пограничные заставы и увеличена численность подразделений.

Также пограничники активно внедряют беспилотники. Оборудованы десятки километров контрольно-следовых полос и пограничных дорог, наращивается оснащение сигнализационными комплексами.

Кроме того, пограничники получили десятки единиц новой техники, включая современные бронеавтомобили, стрелковое вооружение и боеприпасы.