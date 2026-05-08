В Минске наблюдаются 10-балльные пробки из-за непогоды
Минск во власти майского дождя. Мощный ливень топит районы, в городе 10-балльные пробки.
Миновать транспортный коллапс на столичной кольцевой по обочине попытался водитель такси и оказался за пределами проезжей части. Не успев затормозить, шофер столкнулся с попутным Hyundai, по предварительной информации ГАИ. В аварии обошлось без пострадавших.
Некоторые участки дорог в городе подтоплены. Машинам приходится буквально "плыть". Движение осложняет и плохая видимость.
МЧС и коммунальные службы помогают в устранении последствий ливня. Например, чистили ливневку на территории торгового дома "Ждановичи". Также спасатели откачивали воду на улице Люцынская и на территориях частных домов во Фрунзенском и Московском районах. Владельцам двух легковушек понадобилась помощь в буксировке. По оперативным данным, пострадавших нет. Специалисты продолжают мониторить обстановку.