В Минске наградили 14 медработников за мужество во время ликвидации последствий урагана "Улли"
Автор:Редакция news.by
За мужество и самоотверженность, проявленные во время ликвидации последствий разрушительного урагана "Фрэнсис-Улли", отмечены 14 медработников скорой медицинской помощи из разных регионов Беларуси.
Глава Министерства здравоохранения 18 февраля вручил государственные награды и благодарственные письма.
Подвиг медицинских работников не остается незамеченным, а их верность призванию служит примером для всего общества.