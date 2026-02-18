Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске наградили 14 медработников за мужество во время ликвидации последствий урагана "Улли"

За мужество и самоотверженность, проявленные во время ликвидации последствий разрушительного урагана "Фрэнсис-Улли", отмечены 14 медработников скорой медицинской помощи из разных регионов Беларуси.

Глава Министерства здравоохранения 18 февраля вручил государственные награды и благодарственные письма.

Подвиг медицинских работников не остается незамеченным, а их верность призванию служит примером для всего общества.

Общество

награждение награды