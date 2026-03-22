В Минске наградили лучших специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания

22 марта работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают профессиональный праздник.

В преддверии праздника в Минске отметили лучших представителей отрасли. Заслуженные награды получили около 100 работников. Среди них - специалисты, благодаря которым в порядке содержатся дороги, ухожены дворы, а в домах есть тепло и вода. 7 человек отмечены благодарностями премьер-министра, 8 - главы Администрации Президента. Также в рамках церемонии наградили победителей профессиональных конкурсов.

Людмила Шмарловская, заместитель гендиректора ЖКХ Минской области:

"Я получила награду "Ганаровы работнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі". За ней стоит колоссальный труд. Более того, это своего рода аванс доверия, который обязывает нас двигаться вперед, служить примером для коллег и передавать опыт молодым специалистам. Мы стремимся к тому, чтобы профессионализм и мастерство в сфере ЖКХ росли с каждым днем".

"Я заняла первое место в конкурсе "Лучший молодой работник жилищно-коммунального хозяйства". Очень приятно, когда твой труд замечают и высоко оценивают на уровне республики. Считаю, что к этому нужно стремиться и не стоять на месте", - поделилась Елена Попченя, - мастер участка благоустройства службы санитарной очистки и уборки Барановичского городского ЖКХ.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Хочу поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, успехов и самое главное, чтобы работа жилищно-коммунального хозяйства была незаметна для людей, чтобы меньше волновались наши граждане, чтобы меньше инцидентов и аварий происходило в коммунальных сетях, чтобы в домах было тепло и уют".