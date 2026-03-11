3.73 BYN
В Минске наградили участниц и победительниц республиканского конкурса "Женщина года"
Победительниц республиканского конкурса "Женщина года" чествовали 11 марта. В центре внимания - 70 представительниц прекрасного пола из разных уголков Беларуси. Педагоги, предприниматели, руководители предприятий в Год белорусской женщины снова доказывают: в нашей стране есть все условия для того, чтобы состояться и в профессии, и в жизни.
На протяжении 17 лет в нашей стране проходит конкурс "Женщина года", который в очередной раз подчеркивает значимость белорусской женщины. Участницы в очередной раз доказывают: быть мамой и при этом профессионалом своего дела более чем реально. Тем более в нашей стране это поддерживается на самом высоком уровне.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Все самые лучшие, безусловно, но это те, кто приложил какие-то особые усилия к тому, чтобы 2025 год был особенным. Нам хочется, чтобы каждая из них сегодня получила слова благодарности, поняла, какой весомый вклад она внесла в работу Союза и в принципе жизни страны и была отмечена".
Участниц сегодня чествовали в семи номинациях. Одной из победительниц стала Светлана Петрова - сотрудница администрации Партизанского района Минска. Светлана - активистка Белорусского союза женщин. Но все же в первую очередь - жена, мама и бабушка.
Светлана Петрова, начальник управления социальной защиты администрации Партизанского района г. Минска:
"В очередной раз хочется выразить слова признательности главе нашего государства Александру Лукашенко за то, что подчеркнул значимость женщины в Республике Беларусь. Это особо значимый момент, потому что каждая, даже минуточка внимания, посвященная женщине, дорогого стоит".
Среди обладателей наград республиканского конкурса "Женщина года" и ректор Академии музыки. Каждый день Елена Куракина работает с теми, кто только начинает большой путь в музыке. Поучаствовать в конкурсе "Женщина года" решила, чтобы рассказать о просветительской работе академии. На хрупких женских плечах - ведущий творческий вуз.
Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:
"Во-первых, чувство благодарности за то, что у нас есть возможность в таком конкурсе участвовать, за то, что у нас есть возможность объединиться женскими силами в такую красивую организацию. За то, что у женщин в сфере искусства нашей страны есть такая мощная поддержка со стороны государства".
Победительниц определяли в номинациях: "Сердце отдаю людям", "Успешный руководитель", "Материнская слава", "Хозяйка села", "Виват, молодежь", "Духовность и культура".
Ирина Тылькович, замдиректора средней школы № 14 г. Мозыря:
"Как все-таки важно, когда замечают работу женщины вне основной деятельности, ведь это общественная работа в составе ОО "Белорусский союз женщин". И на самом деле это важно, очень почетно, очень волнительно и очень ответственно. После таких встреч хочется жить и работать еще лучше".
Безусловно, особое внимание уделяется молодежи. Ведь когда, если не в начале профессионального пути громко заявлять о себе и своих идеях.
Анастасия Карабанова, руководитель ансамбля "Жалейка" г. Витебск:
"Это то, что дает молодежи возможность выразиться, показать свои навыки, умения и что-то внести новое. Так сказать, молодое крыло Белорусского союза женщин".
Каждая из историй участниц конкурса "Женщина года" вдохновляет и подчеркивает, что в женщине сочетаются сила, дисциплина, но в то же время мягкость, мудрость и дальновидность.
Белорусские женщины не только занимаются воспитанием детей, семейными делами, но и успешно строят карьеру на производстве, в бизнесе, образовании, спорте - абсолютно в любой сфере.