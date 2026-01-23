В Минске награждают деятелей белорусской науки

Наука - двигатель всех отраслей экономики. 23 января в Минске награждают деятелей науки.

Награждение деятелей белорусской науки

В Минском международном выставочном центре, в месте, где собраны лучшие белорусские достижения, сегодня еще и концентрация интеллектуального богатства - в зале около 500 представителей научной сферы. И повод приятный - награждают в преддверии Дня белорусской науки. Его отметят 25 января. Вручает грамоты председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник.

Наука - фундамент и двигатель всех отраслей экономики. Подтверждают это и ориентиры, которые задает глава государства. В первую очередь у исследований должна быть практическая ценность. Поэтому определены приоритетные направления развития на пятилетку. 20 научно-технических программ предстоит реализовать белорусским ученым. Кроме того, нацелены создать более 2 тыс. новых проектов.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Академия наук участвует во всех без исключения государственных программах, где заказчиками являются органы госуправления. Отрадно, что в Академии наук есть собственная государственная программа "Наука для экономики и общества". Это уникальная возможность, с одной стороны, решать сугубо практические задачи, а с другой - обеспечить поисковые исследования, направленные на поиск новых знаний. Обеспечить опытно-промышленную эксплуатацию наиболее перспективных разработок для того, чтобы к производителям мы приходили уже с готовыми решениями".

"Буквально сегодня в рамках торжественного собрания будет подписана абсолютно конкретная дорожная карта сотрудничества Национальной академии наук и Министерства образования Республики Беларусь, где прописаны абсолютно конкретные интеграционные процессы не только на уровне университетов и институтов НАН, но эти направления расписаны вплоть до каждой кафедры, факультета и соответствующих научных лабораторий Академии наук, - рассказал Андрей Иванец, министр образования Беларуси. - В декабре утверждены региональные научно-технические программы. В каждой области шесть региональных научно-технических программ утверждены, где головными организациями определены ведущие инженерно-технические вузы регионов. В настоящее время идет наполнение соответствующими заданиями".