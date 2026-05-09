Беларусь сегодня сплотил нескончаемый поток благодарности. Подножия монументов буквально утопали в цветах. В Минске народное возложение на площади Победы объединило разные поколения белорусов.

Алый цвет - цвет нашей гордости и верности подвигу поколения победителей. Ярко-красный ковер у подножий монументов - символ той огромной цены, которую наш народ заплатил за мирное небо. Сегодня каждый цветок - это громкое "спасибо" героям, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны.

9 Мая к монументу Победы в Минске с утра до вечера нескончаемый поток людей. Народное возложение объединило разные поколения белорусов. В одном строю высшие должностные лица, представители общественных объединений, организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь":

"Памяти много не бывает. И, безусловно, то народное возложение, которое ежегодно проходит во все знаковые для нашей страны дни, оно является очень важным".

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"81 год прошел, но каждый белорус помнит и все делает для того, чтобы передать память молодежи, чтобы мы все знали и понимали, что произошло, насколько это была страшная трагедия".

Возведение и восстановление мемориалов

возложение цветов

И пока на Западе пытаются переписать историю и поставить под сомнение значение великого подвига советской армии - варварски сносят памятники, тушат Вечной огонь, Беларусь выбирает путь созидания. В каждом уголке нашей страны силами самих людей возводят новые и бережно восстанавливают старые мемориалы.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Не все страны, к сожалению, понимают, как важно беречь историю. Но некоторые впали не то что в историческую амнезию, они, как манкурты, пытаются стереть историю. Но историю Великой Победы никогда и никому не удастся стереть, потому что это эпохальное достижение не отдельно взятой страны, а большого коллективного Советского Союза".

Защита исторической правды - особая миссия возложена на плечи журналистов

Защита исторической правды о подвиге народа - один из наших ключевых приоритетов. Особая миссия в этом деле возложена и на плечи журналистов. К Вечному огню возложило цветы и наше медиасообщество. К традиции присоединились и работники Белтелерадиокомпании.

Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании:

"Мы видим, что, к сожалению, сегодня это происходит в Европе. Там в угоду политике на госуровне нацисты-предатели становятся героями, проигравшие - победителями. И там старательно стирают любую память о тех, кто избавил планету от фашизма. Но, на мой взгляд, циркулярами и запретами правду не скроешь. Поэтому для нас, белорусов, я уверен, этот праздник всегда будет важным, всегда будет светлым, всегда будет святым".

Общенациональная минута молчания

Кульминацией единения стал полдень. В каждом уголке Беларуси прозвучала общенациональная минута молчания.