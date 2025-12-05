В Минске назовут имена победителей "SuperПРОФИ-2025" в 18 номинациях

Лучших молодых работников "SuperПРОФИ-2025" назовут 5 декабря во Дворце культуры профсоюзов. В Минске проходит грандфинал республиканского конкурса.

Молодые, амбициозные, успешные, в деле, которое выбрали, - все это они, суперпрофи. 5 декабря в столице во Дворце культуры профсоюзов собрались лучшие из лучших молодых работников нашей страны.

За плечами четыре отборочных этапа, где молодые люди демонстрировали свой потенциал, рассказывали о достижениях и деятельности своей организации, предприятий или учреждения, в котором работают, а еще признавались в любви к своей профессии. Конечно, открывались по-новому.

Каждый участник уникален и талантлив. И, наконец, финальный аккорд, когда можно выдохнуть и насладиться пройденным путем. Сегодня для них, 93 финалистов, никаких состязаний или заданий, а только красивое шоу грандфинала и заслуженные награды. Имена победителей "SuperПРОФИ-2025" назовут в 18 номинациях.

Мария Новикова, врач акушер-гинеколог Новополоцкой центральной городской больницы: "Уровень, новый уровень познания себя, поскольку выступать на большой сцене перед большой публикой - это уже немножко другая ответственность. Большой путь подготовки был пройден, большая поддержка у меня за спиной в виде и города, и нашего профсоюза, и нашей больницы, поэтому очень приятно в целом оказаться на этом месте".