В Минске назовут имена победителей "SuperПРОФИ-2025" в 18 номинациях
Лучших молодых работников "SuperПРОФИ-2025" назовут 5 декабря во Дворце культуры профсоюзов. В Минске проходит грандфинал республиканского конкурса.
Молодые, амбициозные, успешные, в деле, которое выбрали, - все это они, суперпрофи. 5 декабря в столице во Дворце культуры профсоюзов собрались лучшие из лучших молодых работников нашей страны.
За плечами четыре отборочных этапа, где молодые люди демонстрировали свой потенциал, рассказывали о достижениях и деятельности своей организации, предприятий или учреждения, в котором работают, а еще признавались в любви к своей профессии. Конечно, открывались по-новому.
Каждый участник уникален и талантлив. И, наконец, финальный аккорд, когда можно выдохнуть и насладиться пройденным путем. Сегодня для них, 93 финалистов, никаких состязаний или заданий, а только красивое шоу грандфинала и заслуженные награды. Имена победителей "SuperПРОФИ-2025" назовут в 18 номинациях.
Мария Новикова, врач акушер-гинеколог Новополоцкой центральной городской больницы: "Уровень, новый уровень познания себя, поскольку выступать на большой сцене перед большой публикой - это уже немножко другая ответственность. Большой путь подготовки был пройден, большая поддержка у меня за спиной в виде и города, и нашего профсоюза, и нашей больницы, поэтому очень приятно в целом оказаться на этом месте".
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Сегодня мы видим очень большую популярность среди молодых специалистов абсолютно различных сфер конкурса "SuperПРОФИ-2025". Начинали мы с 14 номинаций, в настоящее время проводим 18 номинаций. Это молодые специалисты, которые работают абсолютно в различных сферах. Ребята, когда приходят из учреждений образования, из колледжей, из университетов на свои первые рабочие места, должны иметь возможность себя раскрыть, себя показать, расти и двигаться только вперед. Поэтому, конечно, мы открыты, уверены, что количество номинаций будет расти, количество участников тоже возрастать. Но самая главная цель, чтобы каждый себя почувствовал профессионалом своего дела, нужным на своем рабочем месте и ту поддержку, которая так важна нашей молодежи".