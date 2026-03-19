В Минске обсудили юбилейный проект "Поезд Памяти - 2026"
В канун трагической даты для народов Союзного государства - 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны - идет масштабная подготовка к реализации патриотического проекта "Поезд Памяти -2026". Его проведение обсудили в Совете Республики.
Список участников формируется, и, чтобы попасть в него, необходимо победить в республиканском конкурсе "Я - патриот своей страны". Всего подано свыше 11 тысяч заявок со всей страны.
Программа обещает быть насыщенной. Особое внимание уделяют посещению памятных и знаковых мест, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В маршруты включат культурные, исторические и промышленные объекты. Также пройдут молодежные форумы, флешмобы, творческие встречи с актерами и писателями. У ребят будет возможность поближе узнать друг друга.
"Есть положение, которое утверждено на республиканском уровне. Положение ничем не отличается от 2025 года. Единственное, что мы можем констатировать, что интерес участников возрастает. И количество участников, которые приняли участие в региональных отборах, на порядок больше, чем было в 25-м году", - рассказала Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси.
Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Важной точкой в линейке событий проекта станет празднование Дня Независимости Республики Беларусь. Именно наша страна, как и много лет назад, сегодня объединяет патриотов разных государств, не только постсоветского пространства, и является тем островком мира, стабильности и безопасности, донором, который транслирует эту повестку для сверстников других государств".
Юбилейный для проекта год совпал с 85-летием начала Великой Отечественной войны. За пять лет "Поезд Памяти" стал настоящей традицией: каждый год 200 школьников отправляются в путешествие по историческим местам. Только в прошлом году к акции присоединились подростки из 15 бывших советских республик.