В Минске обсуждают развитие инклюзивной культуры

12 декабря в Минске на площадке Исполкома СНГ обсуждают расширение возможностей инклюзивной поддержки.

В работе форума участвуют супруги глав дипмиссий, представители Исполкома Содружества, руководители детских специализированных учреждений. Всех их объединяет важная задача - выработать единый механизм эффективной работы на благо особенных детей.

Помимо деловой повестки в холлах здания развернулась настоящая художественная галерея. Здесь работает фотовыставка под девизом "Свет внутри. Времена года глазами особенных детей". Каждый снимок - искренний рассказ о мире, увиденном через призму уникального восприятия детей с ограниченными возможностями.

Разделы:

Общество

Теги:

форумМинскинфраструктура