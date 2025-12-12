В Минске обсуждают развитие инклюзивной культуры

В работе форума участвуют супруги глав дипмиссий, представители Исполкома Содружества, руководители детских специализированных учреждений. Всех их объединяет важная задача - выработать единый механизм эффективной работы на благо особенных детей.

Помимо деловой повестки в холлах здания развернулась настоящая художественная галерея. Здесь работает фотовыставка под девизом "Свет внутри. Времена года глазами особенных детей". Каждый снимок - искренний рассказ о мире, увиденном через призму уникального восприятия детей с ограниченными возможностями.