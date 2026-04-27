В Минске определили победителей фестиваля SupeRNova

В Минске определили победителей фестиваля-форума SupeRNova. На сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов развернулся настоящий батл за место в гранд-финале. Более сотни номеров в разных номинациях.

Белорусский форум SupeRNova - новинка в фестивальной афише - начал сразу с большим размахом. Участие в форуме приняли более 500 ребят из разных уголков Беларуси. Возможно, для многих именно с этих подмостков начнется звездный старт в карьере артиста. На фестивальной сцене даже самые юные исполнители.

В гранд-финал вышло 15 участников, как сольные исполнители, так и целые коллективы. На протяжении нескольких конкурсных дней члены жюри отбирали 10 номинантов на Гран-при и 5 претендентов на спецпризы.

Познакомиться с белорусскими талантами приехали гости из Италии. Уровень сценической культуры белорусов оценил даже всемирно известный дирижер, виолончелист Стефано Соврани. Маэстро сотрудничал с Монсеррат Кабалье и Федерико Феллини.

Фестиваль приурочен к памятной дате - 40-летию трагедии на Чернобыльской АЭС. Кульминацией стал совместный перформанс: на сцене объединились артисты от мала до велика.