3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Минске определили победителей фестиваля SupeRNova
В Минске определили победителей фестиваля-форума SupeRNova. На сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов развернулся настоящий батл за место в гранд-финале. Более сотни номеров в разных номинациях.
Белорусский форум SupeRNova - новинка в фестивальной афише - начал сразу с большим размахом. Участие в форуме приняли более 500 ребят из разных уголков Беларуси. Возможно, для многих именно с этих подмостков начнется звездный старт в карьере артиста. На фестивальной сцене даже самые юные исполнители.
В гранд-финал вышло 15 участников, как сольные исполнители, так и целые коллективы. На протяжении нескольких конкурсных дней члены жюри отбирали 10 номинантов на Гран-при и 5 претендентов на спецпризы.
Познакомиться с белорусскими талантами приехали гости из Италии. Уровень сценической культуры белорусов оценил даже всемирно известный дирижер, виолончелист Стефано Соврани. Маэстро сотрудничал с Монсеррат Кабалье и Федерико Феллини.
Фестиваль приурочен к памятной дате - 40-летию трагедии на Чернобыльской АЭС. Кульминацией стал совместный перформанс: на сцене объединились артисты от мала до велика.
Под четким руководством академиков-виртуозов участники зазвучали в едином тандеме, исполнив "Аист на крыше". Строки этой песни стали пронзительным символом мира.