В Минске определили размер компенсации при сносе жилых домов на 2026 год

В Минске установлен показатель компенсации стоимости жилых помещений для переселения из подлежащих сносу домов на 2026 год. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 7 мая №1843, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, размер усредненного показателя компенсации заказчиками, застройщиками строительства жилых домов бюджету города стоимости жилых помещений на 2026 год составит 9,9%. Это касается помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство.

Заказчиками, застройщиками жилых домов исходя из общей площади жилых помещений строящегося жилого дома в установленном Советом Министров порядке производится компенсация местному бюджету стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, путем безвозмездной передачи в коммунальную собственность жилых помещений либо перечисления денежных средств.

Компенсация производится по усредненному показателю по населенному пункту, который ежегодно устанавливается местными исполнительными и распорядительными органами.

Правовой акт принят в соответствии с указом главы государства от 14 января 2014 года №26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности", Положением о порядке компенсации заказчиками, застройщиками жилых домов местному бюджету стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, а также о порядке расчета усредненного показателя такой компенсации, утвержденным постановлением Совета Министров от 30 марта 2007 года №407.

Решение вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2026 года.