В Минске определили участников "Поезда Памяти - 2026"
Автор:Редакция news.by
В Минске определили юных пассажиров "Поезда Памяти". Проект Союзного государства в этом году приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
Чтобы попасть в проект, необходимо победить в республиканском конкурсе "Я - патриот своей страны". Всего было подано свыше 12 тысяч заявок со всей Беларуси. Получить заветный билет в путешествие смогли лишь 40 школьников старших классов. Их имена пока в секрете.
В этом году программа обещает быть насыщенной. Особое внимание уделяют посещению памятных и знаковых мест, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В маршруты включат культурные, исторические и промышленные объекты городов Беларуси и России. Пригласить планируют пассажиров из 15 стран бывших советских республик.