В Минске определили участников "Поезда Памяти - 2026"

В Минске определили юных пассажиров "Поезда Памяти". Проект Союзного государства в этом году приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны.



Чтобы попасть в проект, необходимо победить в республиканском конкурсе "Я - патриот своей страны". Всего было подано свыше 12 тысяч заявок со всей Беларуси. Получить заветный билет в путешествие смогли лишь 40 школьников старших классов. Их имена пока в секрете.