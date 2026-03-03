В Минске открыли обновленный музей столичной милиции

В Минске открылся обновленный музей столичной милиции. Первый историко-демонстрационный зал появился еще в 2005 году. Тогда основу экспозиции составили уникальные документы и оружие, в том числе изъятое у так называемых "черных копателей".

В марте 2025 года ГУВД переехало в новое здание, и музей создали заново. Теперь это интерактивное пространство с архивными документами, наградами, формой разных лет и служебным оружием.

В центре зала - черная "Волга", ставшая частью мультимедийной экскурсии - от 1917 года до наших дней. Воссоздан и кабинет первого руководителя минской милиции Михаила Фрунзе - благодаря современным технологиям историческая фигура буквально "оживает".