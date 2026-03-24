В Минске появились городские зоны, где движение на СПМ запрещено

В Минске стартовал сезон арендных электросамокатов. В этом году появились так называемые тихие зоны: около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где скорость ограничена до 7 км/ч.

Также появились городские зоны, где движение на персональных средствах мобильности запрещено: среди них - парки Победы, Челюскинцев и Горького. Также действует обязательное правило: спешиваться во время пересечения проезжей части. Исключение - регулируемый пешеходный переход, оборудованный велосветофором или информационной табличкой.

За экотрафиком в этом году особенно тщательно будет следить Госавтоинспекция. Не стоит забывать о безопасности: двигаться рекомендуют в шлеме, перчатках и наколенниках, чтобы избежать травм.

