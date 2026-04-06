Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Минске появится 10 тыс. деревьев и почти 50 тыс. кустарников

Минск расцветает с весной. Продолжается месяц благоустройства и озеленения. На карте появится 10 тыс. деревьев и почти 50 тыс. кустарников, в основном вдоль главных улиц, проспектов и МКАД.

В столице реализуется и проект "Зеленый двор вместе!". Жители сами могут высадить деревья и кустарники возле своего дома.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":

"Мы высаживаем ясени. Эти деревья более устойчивы к антропогенным нагрузкам, реагентам. В парках и скверах высаживаем клены, липы, декоративные формы яблонь".

В 2026 году в Минске высадят более 1,2 млн однолетних растений. Уже скоро на улицах появятся первые пестрые цветы и малые архитектурные формы. Ландшафтные дизайнеры делают выбор в пользу не только красивых растений, но и стойких к перепадам температур.

Разделы:

Общество

Теги:

Минскблагоустройство