3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
В Минске поздравили ветерана Великой Отечественной Михаила Шашкова
Накануне Дня Победы ветераны в Беларуси принимают поздравления. На сегодняшний день в стране проживает более 570 ветеранов Великой Отечественной войны, и каждого с почестями поздравляют милиционеры, военные, школьники, представители местных органов власти. В одном из минских дворов военные организовали целый концерт.
Поздравление с оркестром под балконом, вальсом от актеров театра, песнями военных лет - именно так накануне Дня Победы в Беларуси поздравляют ветеранов.
Это пример того, что потомки не забывают историю и чтят подвиг дедов и прадедов.
И каждый раз приятное волнение испытывают не только те, кого поздравляют, но и те, кому выпала такая честь: музыканты военного оркестра готовятся к этому мероприятию с особым настроением. Актеры подобраны тоже не случайно: это те, кто играет роли в постановках на военную тему.
Михаилу Шашкову в первый день войны исполнилось 15, и парнишка встал на защиту Родины. Михаил Семенович награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденами Отечественной войны I и II степеней.
22 июня 2026-го ему исполнится 100 лет.
6 мая ветерана поздравили с Днем Победы. Слезы счастья и радости были у всех участников этой церемонии.
Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:
"Хорошее настроение. Это самый лучший допинг лечебный, когда мы забываем про все болячки и вместе с вами радуемся празднику и всем другим радостным событиям".
Алексей Тицкий, начальник управления информации - замначальника главного управления Министерства обороны Беларуси:
"Улыбки ветеранов для нас сейчас - это самое ценное, самое дорогое, что мы можем им дать. В свою очередь, хотелось бы сказать о том, что мы обещаем так же свято беречь нашу землю, как они берегли. Мы не дадим переписать историю".
Случайными зрителями концерта стали прохожие, и никто не мог сдержать слез.