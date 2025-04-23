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В Минске предпримут дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях ко Дню Победы
В Минске усилят меры безопасности в местах проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы. Об этом заявил начальник отдела по массовым мероприятиям УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома Александр Байдун, сообщает БЕЛТА.
"Столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Пропуск граждан на праздничной площадке будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Проход к месту проведения парада начнется с 17:00. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Граждане в состоянии алкогольного опьянения не будут допущены на праздничные площадки. Предметы, запрещенные к проносу, можно будет временно оставить в камерах хранения. Призываем учитывать погодные условия, планировать прибытие на мероприятия заблаговременно, а также учитывать, что движение всех видов транспорта в центральной части города будет ограничено. Все наряды, несущие службу, ориентированы на оказание помощи людям и на защиту, предупреждение правонарушений", - подчеркнул Александр Байдун.