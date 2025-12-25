В Минске представили первый белорусский детский реанимобиль, оснащенный современным медицинским оборудованием для транспортировки новорожденных и недоношенных детей.

Оказаться в нужной точке за считанные минуты - для белорусских врачей задача номер один. В новом году поможет им в этом первый отечественный детский реанимобиль. Его проект был создан за несколько месяцев специалистами предприятия "МАЗ-Купава". В процессе конструкторы учли все пожелания врачей и реаниматологов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность как для медицинского персонала, так и для маленьких пациентов. Один из главных аспектов - это локализация производства, а также цена реанимобиля при сохранении высокого качества.

Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":

"Основная его функция - это перевозка маленьких пациентов, новорожденных, в частности недоношенных, и оснащен в соответствии с требованиями нашего персонала, наших специалистов, детских реаниматологов. Этот проект - наша совместная разработка с предприятием "МАЗ-Купава". Мы в этот проект рискнули и поверили, и мы считаем, что проект получился достаточно успешным".

Первый детский реанимобиль белорусского производства отправится в Барановичскую детскую городскую больницу, которая обслуживает 40 тыс. детей в Брестской области, в том числе в сельской местности. Бригада скорой помощи только в этом году совершила более 500 выездов. Однако останавливаться на одном экземпляре не планируют - потребность в реанимобилях в стране достаточно высокая.

Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр"

"В комплектации идет дополнительно обычная каталка для обычных пациентов от детей до взрослых. Она взаимозаменяемая. И данный автомобиль можно использовать и по другим реанимационным направлениям. При необходимости можно укомплектовать для ожоговых травм, противоожоговое согревающее одеяло, по заключению специалистов".