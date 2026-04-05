В Минске представили виртуального помощника стоматолога и технологии 3D-печати зубных имплантов

Международный конгресс "Дентальная имплантология" прошел на площадке Белорусского государственного медицинского университета. В его рамках состоялась и конференция "День высокой стоматологии в Республике Беларусь".

400 врачей-экспертов из нашей страны, России, Китая, Ирана, Италии и Узбекистана представили инновационные разработки - технологии с использованием ИИ - виртуального помощника стоматолога, а также технологии 3D-печати зубных имплантов, разработанные Парком высоких технологий.

Обмен опытом и сотрудничество между шестью государствами налажено более 10 лет. На полях конгресса прозвучало несколько сотен докладов о современных подходах к лечению и модернизации в стоматологии. Беларусь также обладает передовыми методиками в этой области.