В Минске представители основных религиозных конфессий обсудили шаги по укреплению института семьи
Как объединить усилия церкви и государства в вопросах защиты традиционных ценностей? Тема в центре внимания участников круглого стола "Государство и религиозные организации. Совместная деятельность по защите традиционных ценностей и поддержке института семьи".
Тематика нынешней встречи определена с учетом задач программы социально-экономического развития на будущую пятилетку, где демография, сохранение и укрепление семейных ценностей подчеркивает стабильность общества и силу государства.
Беларусь предпринимает немало мер для поддержки семьи: от финансовой помощи до трудовых условий. Однако достичь целей можно только сообща, в этом мнении едины участники диалоговой площадки.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
"В нашем обществе поддерживается именно культ традиционной семьи. Несмотря на те определенные веяния, характерные для некоторых западных стран, все наши конфессии придерживаются именно традиционной семьи. Были заявления и конференции католических епископов в Республике Беларусь. Белорусская православная церковь, мусульманское и иудейское объединения - они все едины в том, что развитие общества является именно прерогативой традиционной семьи. И, конечно, роль женщины в семье очень высока".
Впервые представители всех основных религиозных конфессий собрались в таком формате обсудить защиту традиционных ценностей. К дискуссии подключились представители Белорусской православной церкви, Римско-католической церкви, Союза евангельских христиан-баптистов, общин прогрессивного иудаизма и Мусульманского религиозного объединения.