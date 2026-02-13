В Минске представители основных религиозных конфессий обсудили шаги по укреплению института семьи

Как объединить усилия церкви и государства в вопросах защиты традиционных ценностей? Тема в центре внимания участников круглого стола "Государство и религиозные организации. Совместная деятельность по защите традиционных ценностей и поддержке института семьи".

Тематика нынешней встречи определена с учетом задач программы социально-экономического развития на будущую пятилетку, где демография, сохранение и укрепление семейных ценностей подчеркивает стабильность общества и силу государства.

Беларусь предпринимает немало мер для поддержки семьи: от финансовой помощи до трудовых условий. Однако достичь целей можно только сообща, в этом мнении едины участники диалоговой площадки.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

"В нашем обществе поддерживается именно культ традиционной семьи. Несмотря на те определенные веяния, характерные для некоторых западных стран, все наши конфессии придерживаются именно традиционной семьи. Были заявления и конференции католических епископов в Республике Беларусь. Белорусская православная церковь, мусульманское и иудейское объединения - они все едины в том, что развитие общества является именно прерогативой традиционной семьи. И, конечно, роль женщины в семье очень высока".

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6a178e-a70c-4061-9369-2dc055a74886/conversions/d60c640f-2ae0-4461-9c0d-4162869460fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6a178e-a70c-4061-9369-2dc055a74886/conversions/d60c640f-2ae0-4461-9c0d-4162869460fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6a178e-a70c-4061-9369-2dc055a74886/conversions/d60c640f-2ae0-4461-9c0d-4162869460fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6a178e-a70c-4061-9369-2dc055a74886/conversions/d60c640f-2ae0-4461-9c0d-4162869460fd-xl-___webp_1920.webp 1920w