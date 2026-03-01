В Минске презентовали молодежный проект БСЖ "Девочка - Девушка - Женщина"

В программе представлены различные форматы интерактивных образовательных встреч, которые помогут молодым людям знакомиться, общаться, создавать новые семьи. А также запланированы встречи с представителями загсов. Здесь парам помогут с оформлением документов, ответят на вопросы.

Проект также будет работать в онлайн-формате: специалисты из разных сфер ответят на вопросы и окажут необходимую помощь. В планах и запуск ток-шоу для молодых пар.