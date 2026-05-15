В Минске проходит форум БПЦ "Семья: сегодня, завтра и всегда"
15 мая в Национальной библиотеке Минска проходит VI Республиканский форум Белорусской православной церкви "Семья: сегодня, завтра и всегда". Главной темой обсуждения 2026 года стала "Белорусская женщина сквозь века".
В центре внимания - жизнь и служение святых и праведных женщин белорусской истории, их вклад в укрепление веры, семьи и общества, а также роль современной белорусской женщины в сохранении духовно-нравственного уклада семьи. Основной акцент на форуме сделан на поиск путей преодоления демографических вызовов и формирование в обществе установки на крепкую многодетную семью.
На площадках форума обсуждали вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Участники вырабатывали подходы Белорусской православной церкви в сфере семейного служения, а также состоялся обмен опытом между епархиями, госструктурами и общественными организациями.