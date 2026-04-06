В Минске проходит месячник по благоустройству и озеленению
Благоустроить дворы, места массового отдыха и парки. Облик Минска дополнят высаженные деревья и кусты. Присоединиться к марафону наведения порядка могут и сами жители.
На 2026 год запланирована реализация более 40 гражданских инициатив. 90 % финансирования работ и материалов - за счет городского бюджета.
Благоустройство и озеленение Минска
Рабочая инициатива и чистый город. В столице проходит месяц благоустройства и озеленения. Лоск наводят на приусадебных территориях, в скверах, парках и на спортивных площадках. Задача - сделать работу качественно и задать темп всей нашей стране.
Отметим, масштабная рабочая инициатива пройдет во время республиканского субботника. Собранные деньги в этот день пойдут на создание постоянной экспозиции в новом Национальном историческом музее Беларуси. Принять участие в благоустройстве и озеленении столицы может каждый.