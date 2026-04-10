В Минске проходит реконструкция освещения проспекта Независимости

В Минске продолжается реконструкция освещения на проспекте Независимости. Современное оборудование выполнено в ретростиле. Уже установлены новые мачты с защитным покрытием.

Преимущество не только внешнее: благодаря особому покрытию специалистам будет проще обслуживать опоры. Изменилось и само освещение - современные светодиодные лампы в декоративных торшерах.

Реконструкция освещения продолжится. На очереди - участок до улицы Филимонова.

