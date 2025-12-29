В Минске прошел форум монголоведов. Научно-практическая конференция, посвященная Дню национальной воли и восстановления независимости Монголии, объединила специалистов Национальной академии наук и представителей посольства Монголии в Беларуси.

В центре обсуждения были вопросы взаимодействия между научными сферами двух стран, сотрудничества в просветительской, образовательной и культурологической областях. Открытием встречи стала презентация шедевра монгольского национального эпоса - книги "Сокровенное сказание монголов". Книжный памятник представили на белорусском языке. Переводчик - докторант кафедры белорусского языкознания БГУ Владимир Куликович.