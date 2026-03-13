В Минске прошел интеллектуально-правовой турнир "Построй право" для будущих строителей

В преддверии Дня Конституции в Минском колледже ремесленничества и дизайна состоялся республиканский интеллектуально-правовой турнир "Построй право". Участие приняли 40 студентов строительных специальностей из разных уголков страны.

Организатор турнира - Белорусский профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов. Конкурс позволил не просто проверить теоретические знания, но и обсудить практические ситуации, с которыми молодые специалисты могут столкнуться на рабочем месте.

Дмитрий Просвиряков, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

"Конечно, правовыми инспекторами, которые участвовали в подготовке программ, подобраны очень интересные вопросы. Среди них - нормы Кодекса о браке и семье. То есть молодая семья должна понимать, что есть и права, и обязанности, а также определенные гарантии, которые представило государство молодым и многодетным семьям".

Дмитрий Просвиряков, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Турнир прошел в формате командного соревнования в два основных этапа. В частности, тестовые задания, и затем - открытые вопросы. У каждого из участников была возможность раскрыться и высказать свое мнение по заданной теме.

"Я участвую тут впервые, для меня это новый опыт, определенно. Как мы готовились? Мы рассматривали различные вопросы по основам права, различные статьи, даты изменения Конституции - подходили к вопросу комплексно. Как мы выбрали команду? У нас есть девочки, которые интересуются государственным правом, у них хорошие отметки. Вот по этим критериям мы и выбирали", - поделилась учащаяся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко Ева Паркун.

учащаяся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко Ева Паркун

"Мы приехали из Бобруйска на интеллектуальный турнир. Моя команда состоит из четырех человек. Мы приехали сюда для того, чтобы показать свои знания. Готовились мы очень усердно, сплоченно", - отметила учащаяся Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа Виктория Петрова.