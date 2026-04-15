В Минске прошел международный семинар по охране труда в строительстве
Автор:Редакция news.by
Профсоюз работников строительства и промстройматериалов провел семинар по охране труда, который собрал представителей профильных ведомств, строительных предприятий, а также зарубежных коллег из Кипра, Казахстана, Кыргызстана и России. Акцент был сделан на изменениях в законодательстве.
Среди новшеств - распределение ответственности за безопасность, обязательное наличие стационарных точек крепления на строительных объектах, а также система допуска работников по группам.
Отдельно была обсуждена организация безопасного выполнения работ на высоте.
С 26 апреля вступят в силу новые правила.