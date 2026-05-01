3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Минске прошла конференция идеологов силовых ведомств
Автор:Редакция news.by
В Минске на базе Государственного пограничного комитета прошла научно-практическая конференция идеологических аппаратов органов системы обеспечения национальной безопасности.
В центре внимания - роль общественных организаций в воспитании личного состава и формировании ответственности за службу.
Форум открыл председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. В работе приняли участие представители Министерства обороны, МВД, МЧС, таможенных органов, Следственного комитета и Совета безопасности.
По итогам встречи участники выработали рекомендации, направленные на совершенствование этой работы и обмен опытом между ведомствами.