В Минске прошла конференция идеологов силовых ведомств

В Минске на базе Государственного пограничного комитета прошла научно-практическая конференция идеологических аппаратов органов системы обеспечения национальной безопасности.

В центре внимания - роль общественных организаций в воспитании личного состава и формировании ответственности за службу.

Форум открыл председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. В работе приняли участие представители Министерства обороны, МВД, МЧС, таможенных органов, Следственного комитета и Совета безопасности.

По итогам встречи участники выработали рекомендации, направленные на совершенствование этой работы и обмен опытом между ведомствами.