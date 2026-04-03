В Минске прошла VI Международная конференция о педагогических классах

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка стал центром обмена передовым опытом. VI Международная научно-практическая конференция "Педагогические классы: опыт и перспективы" объединила около 300 участников из пяти стран.

Студенты, ученые и преподаватели обсудили перспективы развития педагогических классов и делились наработками. В программе форума - 7 интерактивных площадок: от кейс-марафонов и методических дайджестов до дискуссионных платформ.

"В школе я прошла курс "Введение в педагогическую профессию" и благодаря полученным знаниям поступила в университет как выпускница профильного класса. Здесь же я являюсь председателем клуба выпускников педагогических классов "Профиль плюс". Он позволяет в первую очередь студентам развить ораторские способности, посмотреть, как же мы сможем работать в школе, потому что мы едем, работаем с детьми, узнаем детей. Школьникам же клуб помогает разобраться в нюансах поступления и правильно собрать портфолио", - рассказала студентка БГПУ имени Максима Танка Мария Кручок.

студентка БГПУ имени Максима Танка Мария Кручок

Александр Жук, ректор БГПУ имени Максима Танка:

"Сегодня мы имеем около тысячи педагогических классов и групп, в которых занимаются почти 10 тыс. обучающихся. То есть мы имеем хороший фундамент для того, чтобы в педагогические вузы приходили уже подготовленные и мотивированные ребята".

Александр Жук, ректор БГПУ имени Максима Танка