3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
В Минске прошла VI Международная конференция о педагогических классах
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка стал центром обмена передовым опытом. VI Международная научно-практическая конференция "Педагогические классы: опыт и перспективы" объединила около 300 участников из пяти стран.
Студенты, ученые и преподаватели обсудили перспективы развития педагогических классов и делились наработками. В программе форума - 7 интерактивных площадок: от кейс-марафонов и методических дайджестов до дискуссионных платформ.
"В школе я прошла курс "Введение в педагогическую профессию" и благодаря полученным знаниям поступила в университет как выпускница профильного класса. Здесь же я являюсь председателем клуба выпускников педагогических классов "Профиль плюс". Он позволяет в первую очередь студентам развить ораторские способности, посмотреть, как же мы сможем работать в школе, потому что мы едем, работаем с детьми, узнаем детей. Школьникам же клуб помогает разобраться в нюансах поступления и правильно собрать портфолио", - рассказала студентка БГПУ имени Максима Танка Мария Кручок.
Александр Жук, ректор БГПУ имени Максима Танка:
"Сегодня мы имеем около тысячи педагогических классов и групп, в которых занимаются почти 10 тыс. обучающихся. То есть мы имеем хороший фундамент для того, чтобы в педагогические вузы приходили уже подготовленные и мотивированные ребята".
Педагогические классы в Беларуси успешно обеспечивают осознанный выбор будущей специальности. Сегодня каждый четвертый первокурсник БГПУ - выпускник такого профильного класса.