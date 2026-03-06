В преддверии 8 Марта в Минске прошли соревнования по стрельбе среди женщин - военнослужащих Минского гарнизона.

Состязания включали два упражнения: стрельбу из пистолета Марголина на 25 м из положения стоя и из малокалиберной винтовки на 50 м из положения лежа с упора. Участницы выполняли пробные и зачетные выстрелы на время.

Александр Науменко, замминистра обороны Беларуси:

"В Вооруженных Силах проводится очень много мероприятий спортивного характера, в которых участвуют не только мужчины, но и женщины. В преддверии прекрасного весеннего праздника обратили внимание на состязания, которые были проведены к 23 Февраля среди руководителей силовых ведомств. Женщины проявили инициативу и захотели испытать возможности спортивно-стрелкового корпуса. Конечно же, эта инициатива была поддержана министром обороны".