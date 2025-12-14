3.72 BYN
В Минске с открытием елочных базаров начнут работу "зеленые патрули", чтобы пресечь браконьерство
Автор:Редакция news.by
15 декабря в Минске начнут работу елочные базары. Следить за тем, чтобы лесная красавица накануне праздников не стала жертвой браконьеров, будет лесная охрана.
Специальные "зеленые патрули", состоящие из лесников, сотрудников ГАИ и Госинспекции, уже выходят в рейды. Главная цель - пресечь незаконную вырубку. Под особым контролем находятся участки лесного фонда вблизи жилых зон и вдоль основных магистралей - именно там чаще всего орудуют елочные браконьеры. Нарушителей ждет штраф и административная ответственность.