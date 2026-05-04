В Минске состоялась презентация спецодежды по заказу Министерства промышленности
Единый бренд спецодежды по заказу Министерства промышленности представили предприятия концерна "Беллегпром".
Показали практичную и в то же время стильную форму как для сварщиков, крановщиков, так и для руководителей. Не только технологичная, но и современная одежда с фирменным дизайном (выбирали его через конкурс среди предприятий отрасли).
Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":
"Они показывали, рассказывали в Телеграм-канале Минпрома, почему костюмы того или иного предприятия лучше, более современные, от чего они сохраняют, для чего они нужны. И, конечно же, путем споров, путем выбора и участия непосредственно наших технологов, которые занимаются и не первый день отшивают костюмы, мы творчески подошли к разработке этой модели, утвердили этот брендбук, рассказали руководителям предприятий. Сегодня еще раз показали на "Камволе", как будет выглядеть современный сотрудник Министерства промышленности, работающий в цехах наших уникальных предприятий".
Беллегпром готов изготавливать такую спецодежду в больших объемах.