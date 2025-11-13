3.67 BYN
В Минске состоялась торжественная церемония награждения сотрудников АПК
Автор:Редакция news.by
13 ноября госнаградами отметили работников агропромышленных комплексов, входящих в подчинение Управления делами Президента.
В числе награжденных - те, кто удостоен почетных званий и благодарностей главы государства. Высоким наградам соответствуют и высокие цифры прироста: ежегодно организации Управделами Президента производят почти 600 тонн молока.
На высокие результаты работы влияют инвестиции в модернизацию и строительство молочно-товарных комплексов, постоянное улучшение условий труда, а также цифровизация и роботизация производства. За этот год организациями Управделами Президента собрано почти 155 тысяч тонн зерна. Это практически плюс 23 % к результату прошлого года.