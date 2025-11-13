В Минске совершенствуется парковочное пространство, а недостроенные паркинги перепрофилируют

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ef59e2-dfb4-46fd-982d-86b662262909/conversions/2c1d7367-7eaa-4f6c-9700-c044c7cb2886-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ef59e2-dfb4-46fd-982d-86b662262909/conversions/2c1d7367-7eaa-4f6c-9700-c044c7cb2886-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ef59e2-dfb4-46fd-982d-86b662262909/conversions/2c1d7367-7eaa-4f6c-9700-c044c7cb2886-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ef59e2-dfb4-46fd-982d-86b662262909/conversions/2c1d7367-7eaa-4f6c-9700-c044c7cb2886-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Молодой микрорайон Корзюки. С кольцевой виднеется огромный продуктовый гипермаркет. Вокруг - несчетное количество парковочных мест, которые даже в выходные не заполняются полностью. А рядом два больших серых сооружения. Поначалу местные жители даже представить не могли, что это будут автостоянки.

В строительство этих паркингов вложили 7 млн бюджетных средств. Понятно, что они никому не нужны. И чем только думал застройщик, который возводил эти объекты.

Паркинги перестроят в многофункциональный комплекс. Вероятно, что здесь разместят небольшие магазинчики или будут оказывать какие-нибудь бытовые услуги. Это снова вложения и большой вопрос, когда удастся окупить проект.

"Мы пришли к тому, что стоянки строятся там, где они необходимы, но, к сожалению, есть объекты, которые построены не рационально. Мы переведем их в многофункциональные комплексы, один паркинг - в магазин, другой - под мелкие объекты: хичистка, аптека и т.д.", - рассказала заместитель гендиректора по экономике и развитию ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Олеся Каляга.

В столице создается информационная система по управлению парковочным пространством. В перспективе подобное решение будут применять и в других белорусских городах. В Минске определили 3 зоны. Первая (красная), самая дорогая - это центр: Верхний город - 7 рублей за первый час и 3 за последующие, Замковая и Троицкое предместье - 2 рубля в час. Вторая (желтая) зона будет находиться в пределах первого транспортного кольца и предложит парковку за 2 рубля в час, а третья (зеленая) зона в границах второго кольца - 1 рубль в час.

"В городе порядка 70 парковок, более 6 тыс. парковочных мест. По новому решению Мингорисполкома это количество увеличится до 123 и будет более 14 тыс. парковочных мест", - отметил замдиректора ГУ "Парковки столицы" Александр Ошевнев.

Оплата принимается любыми способами: sms, USSD, сервис "Оплати", платежные терминалы, ЕРИП. Приятный бонус: первые 15 минут после въезда бесплатные, как и ночной период. Оплата будет взиматься только в дневное время с 8:00 до 20:00. Абонементы тоже будут.

Чтобы водители не хитрили, мол, не разобрались, как оплатить, везде установлены информационные стенды. "Зайцы", готовьте базовую. В 42 рубля обойдется неоплата или внесение денег не в полном объеме. Все данные будут фиксироваться. И не только контролером с планшетом. Есть специальный мобильный комплекс, от камер которого точно не уйдет ни один неплательщик.

В целом, отмечают специалисты, белорусские водители законопослушные и добросовестные. Никто не ставит цель устраивать облавы и наказывать автомобилистов. Глобальная задача - разгрузить город. В мировой практике нормальная загруженность парковки - 80-85 %. То есть у человека всегда есть возможность приехать и поставить автомобиль. Пока же в Минске наблюдается "офисная" тенденция. Человек приехал утром, ушел на работу и уехал вечером.

В самый центр города не каждый минчанин рискнет приехать за покупками на личном авто. С одной стороны, логично, ведь на метро гораздо быстрее и удобнее. А с другой стороны, напрасно, так как проблем с парковкой нет. К услугам горожан и гостей, например, за ЦУМом есть платная парковка и не одна. Через дорогу находится охраняемая автостоянка на 245 мест. Оплата может производиться всеми удобными способами. Для любителей налички есть паркомат. Еще 30 мест предусмотрено для постоянного хранения авто.

Паркинги-близнецы - так прозвали объекты на столичных улицах Лобанка и Сухаревской. Возвести сооружения вызвался частник, но видимо не рассчитал свои силы. На каком-то этапе стройка заморозилась. Так обычно и рождаются долгострои, которые только "мозолят" глаза местным жителям. Кому хочется смотреть из окна на груду металла и бетона.

Нужны ли вообще эти паркинги в спальном районе? Может и хорошо, что их так и не достроили. Парковок в округе хватает. Сейчас долгострои сносят, к слову, за бюджетные деньги. Счет, разумеется, выставят нерадивому инвестору, чтобы в следующий раз думал, прежде чем затеять гениальный проект.

Обеспечить эффективную и удобную для людей организацию парковочного пространства - поручение Президента. Это касается в первую очередь государственных автостоянок, многоуровневых паркингов и автопарковок вдоль улиц, которые в большинстве случаев находятся в ведении предприятий ЖКХ. Увы, но в большинстве случаев этот вид деятельности убыточен и влечет дополнительные расходы бюджета.

Как показала проведенная Комитетом госконтроля горячая телефонная линия, проблем с парковками в Минске хватает. Принято более 50 сообщений. Большинство нареканий поступило на недостаточность мест для стоянки в жилых комплексах "Минск-Мир" и "Маяк Минска". Это притом, что изначально инвесторы уверяли, что это будут максимально продуманные жилые застройки.

"Нужно ко всему подходить с головой, думать не только о том, чтобы вложить инвестиции. Потом непонятно, как эксплуатировать непростые сооружения как парковки. Над этим нужно думать, работать и делать именно многоуровневые парковки с соответствующими объектами автосервиса, шиномонтажа, мойками, СТО, магазинами, возможно магазинами шаговой доступности, чтобы распределять затраты на содержание и иметь возможность установить приемлемые тарифы для жителей домов, которые будут пользоваться всем этим", - заявил замначальника Главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля Беларуси Владимир Бондарь.

С унылым видом на долгострой давно смирились жители улицы Янковского. Более 10 лет назад здесь вырубили березовую рощу и обещали 5-этажный паркинг на 325 мест. Новостройка должна была не только решить проблему парковки в квартале, но и закрыть жильцам вид на кладбище. В итоге объект сам превратился в памятник бесхозяйственности.

Простаивает и еще одна почти достроенная многоуровневая автостоянка на улице Скрипникова. Пока заказчики и подрядчики несколько лет выясняли отношения, воришки вынесли окна, двери, светильники и трубы. На прощание оставили неприличные надписи. Даже неспециалисту понятно, что такой объект здесь не нужен. Недалеко уже появился гипермаркет с большой парковкой. И сюда ставить машину никто не поедет. Задача усложняется - во что реконструировать паркинг: не то в автомойку, не то в склад.

Немало жалоб у минчан и на отсутствие разметки на придомовых стоянках и парковках, что не позволяет рационально использовать пространство во дворах. Вспомните свои чувства, когда ваш сосед занял парковку на несколько мест, а вы наматываете очередной круг в поисках свободного уголка. Конечно, это раздражает. А решить проблему порой не так уж сложно - достаточно нанести разметку. Ну, и думать не только о себе.

"В Минске, как оказалось, много просчетов и упущений. И инвесторы допускали ошибки, и городские власти не должным образом просчитывали перспективы дальнейшей эксплуатации паркингов. Как мы видим, это приносит городу только дополнительные убытки. Но есть и положительные примеры - организация платных парковок вдоль дорог, надлежащее их оборудование и послед контроля, что дало толчок развитию этих парковок", - подчеркнул Владимир Бондарь.