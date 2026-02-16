Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске стартовал первый образовательный проект "Модуль" для молодых партийцев

Первый образовательный проект "Модуль" для молодых партийцев 16 февраля стартовал в Минске. Участие принимают 28 представителей молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь" со всей страны.

В течение 5 дней участники пройдут интенсивный курс повышения квалификации: лекции, семинары, круглые столы, тренинги и практические занятия. В фокусе внимания - вопросы партийного строительства, идеологической работы, электорального суверенитета и международной деятельности. Часть программы посвятят взаимодействию политических партий со СМИ, работе в интернете и SMM, а также развитию навыков публичных выступлений.

Эраст Крупко

"Это уникальная возможность набраться опыта, пообщаться с известными людьми, перенять у них что-то, а в дальнейшем уметь рассказать о политике и представлять себя на публике для молодежи, чтобы это было им интересно", - отметил председатель Гродненского областного штаба молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь" Эраст Крупко.

Основная задача проекта - сформировать команду молодых лидеров, способных эффективно работать в партийных структурах, выступать в качестве спикеров и организаторов общественно-политических инициатив. По итогам обучения слушатели станут тренерами для своих коллег и активистов в регионах.

