В Минске стартовала акция "Их именами названы студенческие отряды". В этом году она посвящена женщинам - героям Великой Отечественной войны. Первыми имена участниц Великой Отечественной войны накануне получили два отряда. "Первый шаг" теперь носит имя советского врача Зинаиды Туснолобовой-Марченко, отряд "Наследие" - секретаря Гродненского подпольного комитета комсомола Ольги Соломовой. Портреты женщин-героев в торжественной обстановке передали студенческим отрядам.

"Это традиционная акция. В разные годы она была посвящена Великой Победе, освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, юбилейным датам комсомола - тогда студотрядам присваивались имена героев-комсомольцев. Но в этом году, в Год белорусской женщины, принято решение присваивать вновь созданным либо уже заслужившим это звание студенческим отрядам имена героинь-белорусок или уроженок Беларуси. Причем это не только Герои Советского Союза или полные кавалеры ордена Славы. Это и те, кто ковал Победу в тылу, работал в медсанчастях, занимался разведывательной и подпольной деятельностью".