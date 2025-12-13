В Минске традиционную Рождественскую ярмарку проводят жены послов и дипломатов

"Выставка на протяжении многих лет проходит у нас в Минске, и она уже стала доброй традицией, и наши минчане, наверное, ее даже ждут каждый год. Если говорить об особенностях этого года, то, наверное, в первый раз на международной ярмарке будет представлен наш белорусский стенд. И когда мы думали о его концепции, решили его представить детскими работами, работами учеников Национального центра художественного творчества "Детей и молодежи".