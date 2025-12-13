3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Минске традиционную Рождественскую ярмарку проводят жены послов и дипломатов
Аутентичные сувениры и традиционные лакомства из разных уголков мира. В Минске проходит традиционная Рождественская ярмарка, которую на протяжении более чем 30 лет проводит Минский международный женский клуб - жены послов, дипломатов и иностранных представителей.
Концертная программа и розыгрыш лотерей с вручением подарков от представительств дипломатических миссий в Беларуси. Сегодня в бизнес-центре Capital Palace представлено огромное разнообразие культур: угощения, выпечка и напитки, сувениры, картины и книги.
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
"Выставка на протяжении многих лет проходит у нас в Минске, и она уже стала доброй традицией, и наши минчане, наверное, ее даже ждут каждый год. Если говорить об особенностях этого года, то, наверное, в первый раз на международной ярмарке будет представлен наш белорусский стенд. И когда мы думали о его концепции, решили его представить детскими работами, работами учеников Национального центра художественного творчества "Детей и молодежи".
Но главное - ярмарка создана из благородных побуждений. Все средства, вырученные от продажи национальных сувениров и лотерейных билетов, будут направлены исключительно на благотворительные проекты.