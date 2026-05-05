В Минске у монумента Победы 6 и 7 мая временно ограничат движение

В Минске 6 и 7 мая временно ограничат движение у монумента Победы. Ограничения связаны с репетициями торжественных мероприятий к 9 Мая.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 13:30 6 мая и с 18:30 до 20:00 - 7 мая по следующим направлениям: проспекту Независимости - от улицы Купалы до улицы Козлова; улице Захарова - от проспекта Независимости до улицы Первомайской; улице Киселева - от проспекта Независимости до улицы Красной.